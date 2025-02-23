Дуда говорит, что Трамп успокоил его относительно присутствия войск США в Польше

Президент Польши Анджей Дуда сказал президенту США Дональду Трампу во время короткой встречи в субботу, что присутствие США в Польше и Центральной Европе должно быть усилено.

Об этом Дуда сообщил журналистам после встречи с Трампом в субботу, его слова приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Дуда встретился с президентом США в окрестностях Вашингтона на полях конференции CPAC.

"Президент Трамп сказал, что он скорее ожидает усиления американского присутствия в отношении Польши", – сказал Дуда журналистам после встречи.

"Я сказал, что безопасность Польши и Центральной Европы должна быть усилена, но он ответил, что мне, как одному из самых надежных союзников, не стоит волноваться", – добавил польский президент.

Дуда отказался комментировать, обсуждал ли он недавний острый обмен заявлениями между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, добавив, что у него сложилось впечатление, что президент США был заинтересован в том, чтобы "сделать Украину сильнее, в том числе с помощью экономических связей".

В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором" и предупредил, что украинский президент должен действовать быстро, чтобы обеспечить мир с Россией, или он рискует потерять свою страну.

Изменение тона со стороны США обеспокоило европейских чиновников и вызвало опасения, что Киев может быть принужден к мирному соглашению, которое выгодно лидеру России Владимиру Путину.

Трамп подтвердил тесный союз между США и Польшей и похвалил обязательства Варшавы увеличить расходы на оборону, сообщил Белый дом в субботу после встречи.

Также Дуда после встречи с Трампом заявил, что без американской поддержки Украина не переживет войну, отметив, что "как-то эту войну надо закончить".

В пятницу Дуда написал на X, что президент Украины Владимир Зеленский позвонил ему, и они "имели откровенный разговор по горячим следам недавних встреч" с посланником Трампа.