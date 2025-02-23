Премьер Италии защитила мюнхенскую речь Вэнса, в которой тот упрекал Европу

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила в субботу в защиту вице-президента США Джей Ди Вэнса, раскритиковав европейские элиты, которые были возмущены его речью на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Она осудила "американское либеральное левое движение", которое, по ее словам, тиражируется в Европе, и сказала, что Вэнс был прав в своей речи о большей угрозе для континента.

"Вице-президент Вэнс обсуждал нечто более глубокое: идентичность, демократию, свободу слова", – сказала итальянский премьер во время своего виртуального выступления на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Вашингтоне.

Мелони повторила тезисы Вэнса и президента Дональда Трампа, говоря, что Европа была принесена в жертву на алтарь бюрократии и меркантилизма.

"Если бы те, кто возмущался, проявили такую же гордость, когда Европа потеряла свою стратегическую автономию, привязав свою экономику к авторитарным режимам, или когда европейские границы и наш образ жизни оказались под угрозой массовой нелегальной миграции, сейчас мы бы жили в более сильной Европе", – сказала Мелони.

Своим выступлением в Мюнхене Вэнс наделал много шума, оставив европейских лидеров ошеломленными и без указаний относительно подхода США к переговорам с целью прекращения войны в Украине.

Председатель Мюнхенской конференции Кристоф Гойсген назвал мероприятие "европейским ужасом".

Президент США Дональд Трамп назвал речь Вэнса "великолепной".

С полным текстом речи можно ознакомиться в материале "ЕвроПравды": "Ценности дезинформации" и смена власти в Европе