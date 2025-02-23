Поліція Швейцарії заарештувала австралійця за напад з ножем в Цюриху

Швейцарська поліція заарештувала 28-річного австралійця, якого підозрюють у завданні ножових поранень 41-річному чоловікові в магазині в центрі Цюриха.

Про це повідомила місцева влада, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Мотив нападу, що стався в суботу, все ще з'ясовується.

Австралієць був заарештований на місці події, а потерпілий доставлений до лікарні.

Поліція відмовилася надати подальшу інформацію про особу жертви і злочинця.

За словами представника поліції, прокурори можуть надати більше інформації в понеділок.

Останніми днями в Європі занепокоєння викликала низка нападів з ножем: у суботу в Мюлузі у Франції був заарештований алжирець за смертельний напад з ножем, а сирійський біженець був затриманий за завдання ножових поранень біля берлінського меморіалу жертвам Голокосту.

У четвер підліток убив ножем двох жінок у торговому центрі в чеському місті Градець-Кралове.

Минулої суботи сирійський шукач притулку був заарештований за підозрою у вчиненні різанини на півдні Австрії.