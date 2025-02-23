Полиция Швейцарии арестовала австралийца за нападение с ножом в Цюрихе
Швейцарская полиция арестовала 28-летнего австралийца, которого подозревают в нанесении ножевых ранений 41-летнему мужчине в магазине в центре Цюриха.
Об этом сообщили местные власти, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Мотив нападения, произошедшего в субботу, все еще выясняется.
Австралиец был арестован на месте происшествия, а пострадавший доставлен в больницу.
Полиция отказалась предоставить дальнейшую информацию о личности жертвы и преступника.
По словам представителя полиции, прокуроры могут предоставить больше информации в понедельник.
В последние дни в Европе беспокойство вызвала череда нападений с ножом: в субботу в Мюлузе во Франции был арестован алжирец за смертельное нападение с ножом, а сирийский беженец был задержан за нанесение ножевых ранений возле берлинского мемориала жертвам Холокоста.
В четверг подросток убил ножом двух женщин в торговом центре в чешском городе Градец-Кралове.
В минувшую субботу сирийский искатель убежища был арестован по подозрению в совершении резни на юге Австрии.