Полиция Швейцарии арестовала австралийца за нападение с ножом в Цюрихе

Швейцарская полиция арестовала 28-летнего австралийца, которого подозревают в нанесении ножевых ранений 41-летнему мужчине в магазине в центре Цюриха.

Об этом сообщили местные власти, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Мотив нападения, произошедшего в субботу, все еще выясняется.

Австралиец был арестован на месте происшествия, а пострадавший доставлен в больницу.

Полиция отказалась предоставить дальнейшую информацию о личности жертвы и преступника.

По словам представителя полиции, прокуроры могут предоставить больше информации в понедельник.

В последние дни в Европе беспокойство вызвала череда нападений с ножом: в субботу в Мюлузе во Франции был арестован алжирец за смертельное нападение с ножом, а сирийский беженец был задержан за нанесение ножевых ранений возле берлинского мемориала жертвам Холокоста.

В четверг подросток убил ножом двух женщин в торговом центре в чешском городе Градец-Кралове.

В минувшую субботу сирийский искатель убежища был арестован по подозрению в совершении резни на юге Австрии.