Прем'єр Грузії сподівається, що адміністрація Трампа знайде час на відновлення партнерства

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив про прагнення відновити стратегічне партнерство з чистого аркуша – за конкретною дорожньою картою.

Його заяву наводить Sova, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кобахідзе, це відкрита пропозиція уряду Грузії новій адміністрації США.

"Ми розуміємо, що сьогодні в адміністрації Трампа багато справ, є внутрішні справи, які необхідно вирішити...Виходячи з цього, можливо, на цьому етапі для Грузії може не вистачити достатньо часу", – зазначив він.

Грузинський прем’єр сподівається, що "на певному етапі обов'язково настане час, коли адміністрація Трампа виявить серйозний інтерес до грузино-американських відносин".

"І це повинно стати передумовою для перевантаження відносин між Грузією і Сполученими Штатами", – додав Кобахідзе.

Нещодавно Кобахідзе висловив сподівання, що через нові американські тарифи та інші проблеми Євросоюзу буде "не до Грузії".

Він також казав, пом'якшення закону про "іноагентів" більше не актуальне.

Перед тим топдипломатка ЄС і комісарка з питань розширення розкритикували грузинську владу за ухвалення нового пакета репресивних законів.