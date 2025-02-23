Премьер Грузии надеется, что администрация Трампа найдет время на восстановление партнерства

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о стремлении восстановить стратегическое партнерство с чистого листа – по конкретной дорожной карте.

Его заявление приводит Sova, сообщает "Европейская правда".

По словам Кобахидзе, это открытое предложение правительства Грузии новой администрации США.

"Мы понимаем, что сегодня у администрации Трампа много дел, есть внутренние дела, которые необходимо решить...Исходя из этого, возможно, на этом этапе для Грузии может не хватить достаточно времени", – отметил он.

Грузинский премьер надеется, что "на определенном этапе обязательно наступит время, когда администрация Трампа проявит серьезный интерес к грузино-американским отношениям".

"И это должно стать предпосылкой для перегрузки отношений между Грузией и Соединенными Штатами", – добавил Кобахидзе.

Недавно Кобахидзе выразил надежду, что из-за новых американских тарифов и других проблем Евросоюзу будет "не до Грузии".

Он также говорил, смягчение закона об "иноагентах" больше не актуально.

Перед тем топ-дипломат ЕС и комиссар по вопросам расширения раскритиковали грузинские власти за принятие нового пакета репрессивных законов.