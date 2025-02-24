Дуду раскритиковали за "неуважительную" 10-минутную встречу с Трампом

Президент Польши Анджей Дуда столкнулся с критикой со стороны правящей коалиции из-за своей встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне – многие политики предположили, что американский лидер пренебрежительно отозвался о своем польском коллеге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Оба лидера встретились в кулуарах Конференции консервативного политического действия (CPAC) близ Вашингтона для 10-минутного разговора, который коснулся военного присутствия США в Польше и прекращения войны в Украине. Однако встречу Дуды с президентом США раскритиковали в правящей коалиции.

Марчин Босацкий, депутат от "Гражданской платформы" и член парламентского комитета по иностранным делам, осудил непрофессионализм в организации встречи, указав на долгое ожидание Дудой Трампа и крайне короткий разговор.

Несмотря на то, что идея встречи Дуды и Трампа заслуживает похвалы, "все было сделано неправильно", заявил он в соцсети X (Twitter)

"Польский президент не представил позицию Польши ни на конференции CPAC, ни... во время совместного пресс-брифинга с Трампом", – написал он, добавив, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тем временем "воспользовался возможностью представить свои собственные – пророссийские и антиевропейские – взгляды".

"Дуда поехал в США как глава государства, а не как представитель "ПиС", – сказал Радио Zet депутат Европарламента от "Гражданской платформы" Кшиштоф Брейза, добавив, что к Дуде следует относиться с той серьезностью, которую он заслуживает, и что визит следовало бы лучше спланировать.

Йоанна Шойринг-Вельгус, депутат Европарламента от партии "Новые левые", отметила, что хотя короткая встреча может быть воспринята как "пощечина", любая подобная встреча является ценной в нынешней ситуации.

"Я бы призвала быть осторожными с эмоциями, потому что на самом деле мы не знаем, что обсуждалось во время встречи", – сказала она в интервью Radio Zet.

Премьер-министр Дональд Туск также заявил, что к ситуации следует относиться серьезно. "Здесь не над чем смеяться. Давайте будем серьезными, потому что ситуация (с безопасностью) становится очень серьезной", – сказал он.

Государственный секретарь канцелярии президента Анджей Дера заявил в воскресенье в интервью Polsat News, что он не считает, что тот факт, что разговор был коротким, свидетельствует о недостатке уважения к польскому президенту, отметив, что Трамп назвал Дуду другом.

"Друга не унижают... С другом разговаривают по-другому. Нет нужды в долгих часах переговоров или разговоров; с другом вы говорите прямо и по существу", – сказал он.

Напомним, Дуда после встречи с Трампом заявил, что без американской поддержки Украина не переживет войну, отметив, что "как-то эту войну надо закончить".

Дуда также сказал, что Трамп успокоил его относительно присутствия войск США в Польше.