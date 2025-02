До Києва прибули лідери держав Балтії, Північної Європи, Іспанії та Канади

З нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Києва прибули лідери держав Балтії, країн Північної Європи, Іспанії та Канади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал у X (Twitter).

Він написав, що прибув до Києва з лідерами Північно-Балтійської вісімки, Канади, Іспанії та ЄС.

"Останні три роки Україна показала світові справжнє значення стійкості. Тільки Україна може визначити умови миру. Ми віримо в перемогу України, але вона вимагає дій. Ми повинні прискорити нашу підтримку зараз", – наголосив він.

