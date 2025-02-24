До Києва прибули лідери держав Балтії, Північної Європи, Іспанії та Канади

З нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Києва прибули лідери держав Балтії, країн Північної Європи, Іспанії та Канади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал у X (Twitter).

Він написав, що прибув до Києва з лідерами Північно-Балтійської вісімки, Канади, Іспанії та ЄС.

"Останні три роки Україна показала світові справжнє значення стійкості. Тільки Україна може визначити умови миру. Ми віримо в перемогу України, але вона вимагає дій. Ми повинні прискорити нашу підтримку зараз", – наголосив він.

In Kyiv today with the leaders of NB8, Canada, Spain and the EU.



Last three years, Ukraine has shown the world the true meaning of resilience. It’s only #UpToUkraine to decide the terms for peace.



We believe in Ukraine's victory, but it requires action. We must speed up our… pic.twitter.com/kszxhha3rc – Kristen Michal (@KristenMichalPM) February 24, 2025

Окремо про свій візит повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

"Я радий і пишаюся тим, що Литва всі ці роки всіляко підтримувала Україну. Ми будемо продовжувати це робити", – написав він у Х.

Також про прибуття до Києва повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, якого російське вторгнення застало у Києві три роки тому – він перебував тоді в українській столиці разом з главами МЗС інших країн Балтії.

"Я повернувся як президент Латвії, щоб висловити підтримку і захоплення відважним українським народом. Ми обговоримо поточні питання та подальші кроки", – написав він.

З нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Як повідомлялося, також відбудеться візит в Україну колегії європейських комісарів.