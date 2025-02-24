В российское консульство в Марселе швырнули "коктейли Молотова"

Утром 24 февраля неизвестные бросили два "коктейля Молотова" в сад российского консульства во французском городе Марсель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Сообщают, что перед 8 часами утра на территории российского консульства якобы прогремел взрыв.

На место прибыли наряды полиции и пожарных и выяснилось, что неизвестные бросили на территорию два "коктейля Молотова".

В результате инцидента никто не пострадал, а ущерб якобы только материальный. Каких объемов – не уточняют.

Неизвестно, кто стоит за этим инцидентом, который произошел в третью годовщину полномасштабного нападения России на Украину.

По случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киев прибыли лидеры государств Балтии, стран Северной Европы, Испании и Канады.

Также в украинскую столицу приехали президент Еврокомиссии и глава Евросовета