Джерела Politico: майбутній пакет військової допомоги від ЄС оцінюється у 20 млрд євро

Обсяг пакета військової допомоги, який Європейський Союз готується оголосити для України найближчим часом, може сягнути 20 мільярдів євро.

Цю інформацію порталу Politico підтвердили три дипломати ЄС, пише "Європейська правда".

Ідеться про пакет, підготовку якого напередодні підтвердили джерела "ЄвроПравди", але попередньо його вартість оцінювалась у 6-10 мільярдів євро.

Точний обсяг допомоги ЄС, до якої увійде військова техніка та обладнання, а також фінансування, може зрости ще більше, оскільки переговори між європейськими дипломатами тривають, стверджує Politico.

Джерела порталу наголосили, що допомога, найімовірніше, буде надана у вигляді об'єднаних внесків окремих країн-членів, а не офіційного пакета ЄС, зважаючи на опозицію з боку деяких країн – зокрема Угорщини.

Конкретні суми, на які буде виділятися військова допомога, будуть визначені після дискусії голів МЗС держав ЄС у понеділок, 24 лютого, дізналась раніше "ЄвроПравда".

До пакета, за даними "ЄвроПравди", увійдуть артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони та ракети до них, а також підготовка, бойове оснащення та відновлення спроможності українських бригад.

Раніше єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив повідомлення ЗМІ про європейський пакет допомоги Україні, про який можуть оголосити у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.