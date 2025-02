СМИ: объем пакета военной помощи ЕС Украине может вырасти до 30 млрд евро

Министры иностранных дел ЕС на встрече в понедельник обсудили выделение дополнительного пакета военной помощи Украине, объем которого может вырасти до 30 млрд евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно редактору "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарду Джозвяку.

Он отметил, что в ЕС до сих пор нет согласия относительно окончательной суммы пакета, и этот вопрос будет передан на обсуждение лидерам Евросоюза на следующей неделе. "20 миллиардов евро – это, вероятно, минимум, (сумма) может вырасти до 30 миллиардов", – сообщил Джозвяк.

