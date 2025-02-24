СМИ: объем пакета военной помощи ЕС Украине может вырасти до 30 млрд евро

Министры иностранных дел ЕС на встрече в понедельник обсудили выделение дополнительного пакета военной помощи Украине, объем которого может вырасти до 30 млрд евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно редактору "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарду Джозвяку.

Он отметил, что в ЕС до сих пор нет согласия относительно окончательной суммы пакета, и этот вопрос будет передан на обсуждение лидерам Евросоюза на следующей неделе. "20 миллиардов евро – это, вероятно, минимум, (сумма) может вырасти до 30 миллиардов", – сообщил Джозвяк.

🇪🇺 foreign ministers discussed the extra military aid package for 🇺🇦today. Still no agreement on the sum. will go to 🇪🇺 leaders next week. 20 billion euro is likely minimum, can go up to 30 bn – Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 24, 2025

Ранее СМИ сообщали, что объем пакета военной помощи, который Европейский Союз готовится объявить для Украины в ближайшее время, может достичь 20 млрд евро.

Тогда сообщалось, что точный объем помощи, в которую войдет военная техника и оборудование, может вырасти еще больше, поскольку переговоры между европейскими дипломатами продолжаются.

Источники отмечали, что помощь, скорее всего, будет предоставлена в виде объединенных взносов отдельных стран-членов, а не официального пакета ЕС, учитывая оппозицию со стороны некоторых стран – в частности, Венгрии.

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подтвердил сообщения СМИ о планах объявить европейский пакет военной помощи Украине, о котором сначала планировали сообщить в третью годовщину полномасштабного вторжения России.