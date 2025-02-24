Україна незабаром отримає від Литви систему ППО малої дальності

Литва незабаром передасть Україні системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії RBS-70.

Про це заявив президент країни Гітанас Науседа в понеділок, 24 лютого, цитує мовник LRT, пише "Європейська правда".

Як зазначає мовник, президент Литви зробив цю заяву під час свого візиту до Києва, де він брав участь у Саміті на підтримку України.

"Литва, зі свого боку, вже має хороші новини для України, і незабаром ми поставимо системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії RBS-70", – заявив він.

Фото: АрміяІнфо

Зазначимо, зенітно-ракетний комплекс малої дальності RBS-70 допоміг українським Силам оборони у серпні 2023 року знищити російський Ка-52.

Дальність ураження повітряних цілей для RBS-70 у варіанті Mk 2 складає до семи кілометрів, а у варіанті RBS-70NG – до дев’яти.

Особливостями цього комплексу є використання "холодного старту" для відстрілу ракети та "лазерної стежки" для наведення на ціль.

Цього ж дня він запропонував зафіксувати 1 січня 2030 року як дату вступу України в ЄС.

Про пакети допомоги у цей день також оголосили низка країн, серед яких, зокрема: Швеція, Іспанія, Норвегія, Канада та Данія.

А глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що в березні Україна отримає від ЄС новий платіж обсягом у 3,5 млрд євро.