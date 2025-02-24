Украина вскоре получит от Литвы систему ПВО малой дальности

Литва вскоре передаст Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия RBS-70.

Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа в понедельник, 24 февраля, цитирует вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Как отмечает вещатель, президент Литвы сделал это заявление во время своего визита в Киев, где он участвовал в Саммите в поддержку Украины.

"Литва, со своей стороны, уже имеет хорошие новости для Украины, и вскоре мы поставим системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия RBS-70", – заявил он.

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Отметим, зенитно-ракетный комплекс малой дальности RBS-70 помог украинским Силам обороны в августе 2023 года уничтожить российский Ка-52.

Дальность поражения воздушных целей для RBS-70 в варианте Mk 2 составляет до семи километров, а в варианте RBS-70NG – до девяти.

Особенностями этого комплекса является использование "холодного старта" для отстрела ракеты и "лазерной тропы" для наведения на цель.

В этот же день он предложил зафиксировать 1 января 2030 года как дату вступления Украины в ЕС.

О пакетах помощи в этот день также объявили ряд стран, среди которых, в частности: Швеция, Испания, Норвегия, Канада и Дания.

А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в марте Украина получит от ЕС новый платеж объемом в 3,5 млрд евро.