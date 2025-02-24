Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на майже 270 млн євро

Уряд Данії оголосив про виділення Україні пакету допомоги на 2 мільярди данських крон (близько 268 млн євро).

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні на сайті уряду Данії.

Як зазначається, Україна повинна зайняти якомога сильнішу позицію – і це є основним меседжем прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

"У зв'язку з цим Данія виділяє Україні додатково близько 2 мільярдів данських крон. Гроші підуть, серед іншого, на амуніцію для українських солдатів та розбудову українських сил розміром з бригаду разом з країнами Північної Європи та Балтії", – йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністерка Данії бере участь в офіційних заходах з нагоди третьої річниці вторгнення в Києві разом з керівництвом ЄС і лідерами низки європейських держав.

"Я пишаюся тим, що Данія разом з північними та балтійськими країнами знаходиться в авангарді підтримки України. Тепер ми повинні триматися. Доставити більше зброї. Швидше. Пожертвувати на українську оборонну промисловість. Тому що ми перебуваємо у вирішальному моменті. Те, що ми робимо зараз, буде вирішальним для майбутніх поколінь в Україні та Європі", – цитують в уряді слова Метте Фредеріксен.

Це вже шостий візит прем'єр-міністра до України з часу вторгнення Росії у 2022 році, нагадують у данському уряді.

Як повідомлялося, шведський уряд планує передати Україні системи протиповітряної оборони на 1,2 млрд шведських крон (близько $113 млн).

А Фінляндія підтримала другу фазу (2025-2027 роки) роботи Фонду партнерства для стійкої України (PFRU) внеском у 4,5 млн євро.