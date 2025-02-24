Джерела Axios: угоду про надра між Україною і США можуть підписати 24 лютого

Угода про використання корисних копалин між Україною та США майже завершена і може бути підписана вже в понеділок, 24 лютого.

Про це говорять джерела порталу Axios, який ознайомився з останнім проєктом угоди, пише "Європейська правда".

Останній проєкт угоди про корисні копалини, який ще може змінитись, передбачає створення "Інвестиційного фонду відбудови". Фонд, яким спільно управлятимуть США та Україна, має на меті "інвестування в проекти в Україні та залучення інвестицій для прискорення розвитку", зокрема в таких галузях, як гірничодобувна промисловість і порти.

"Уряд Сполучених Штатів Америки має намір взяти на себе довгострокові фінансові зобов'язання щодо розвитку стабільної та економічно процвітаючої України", – йдеться в документі, який цитує Axios.

Водночас, ідеться в матеріалі, жодних військових зобовʼязань з боку США в угоді немає, хоча вони декларують бажання зберегти Україну "вільною, суверенною та безпечною".

Згідно з проєктом, Україна має внести до "Інвестиційного фонду відбудови" 500 мільярдів доларів. Сплачуватимуться туди 50% доходів України (за вирахуванням операційних витрат) від видобутку ресурсів, зокрема мінералів, нафти і газу.

У тексті, який цитує Axios, міститься положення, що стосується розробки на територіях, "тимчасово окупованих Російською Федерацією, у разі, якщо такі території будуть деокуповані".

Також передбачається, що США відшкодують частину своїх витрат, пов'язаних із "захистом, відбудовою та поверненням України" до довоєнного рівня ВВП.

Документ, з яким ознайомився Axios, передбачає, що його підпишуть міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та держсекретар Марко Рубіо. А міністерства фінансів і торгівлі США разом із офісом віцепрезидента Джей Ді Венса опрацюють деталі угоди з Міністерством економіки України після підписання початкового рамкового документу.

Український посадовець повідомив Axios, що угода близька до підписання і може бути підписана вже в понеділок, 24 лютого.

Раніше цього дня віцепрем’єрка Ольга Стефанішина повідомила, що українська та американська команди перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про українські корисні копалини.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф раніше заявив, що очікує на підписання Україною угоди про використання українських природних ресурсів вже "цього тижня".