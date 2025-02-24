Источники Axios: соглашение о недрах между Украиной и США могут подписать 24 февраля

Соглашение об использовании полезных ископаемых между Украиной и США почти завершено и может быть подписано уже в понедельник, 24 февраля.

Об этом говорят источники портала Axios, который ознакомился с последним проектом соглашения, пишет "Европейская правда".

Последний проект соглашения о полезных ископаемых, который еще может измениться, предусматривает создание "Инвестиционного фонда восстановления". Фонд, которым совместно будут управлять США и Украина, имеет целью "инвестирование в проекты в Украине и привлечение инвестиций для ускорения развития", в частности в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность и порты.

"Правительство Соединенных Штатов Америки намерено взять на себя долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически процветающей Украины", – говорится в документе, который цитирует Axios.

В то же время, говорится в материале, никаких военных обязательств со стороны США в соглашении нет, хотя они декларируют желание сохранить Украину "свободной, суверенной и безопасной".

Согласно проекту, Украина должна внести в "Инвестиционный фонд восстановления" 500 миллиардов долларов. Платить туда будут 50% доходов Украины (за вычетом операционных расходов) от добычи ресурсов, в частности минералов, нефти и газа.

В тексте, который цитирует Axios, содержится положение, касающееся разработки на территориях, "временно оккупированных Российской Федерацией, в случае, если такие территории будут деоккупированы".

Также предполагается, что США возместят часть своих расходов, связанных с "защитой, восстановлением и возвращением Украины" до довоенного уровня ВВП.

Документ, с которым ознакомился Axios, предусматривает, что его подпишут министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и госсекретарь Марко Рубио. А министерства финансов и торговли США вместе с офисом вице-президента Джей Ди Венса проработают детали соглашения с Министерством экономики Украины после подписания начального рамочного документа.

Украинский чиновник сообщил Axios, что соглашение близко к подписанию и может быть подписано уже в понедельник, 24 февраля.

Ранее в этот день вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что украинская и американская команды находятся на финальном этапе переговоров по соглашению об украинских полезных ископаемых.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ранее заявил, что ожидает подписания Украиной соглашения об использовании украинских природных ресурсов уже "на этой неделе".