Борис Джонсон вважає, що "угода про мінерали" буде вигідною для України

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що угода зі США про українські корисні копалини в довгостроковій перспективі буде вигідна Україні.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Джонсон заявив під час спеціальної зустрічі у Києві, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Джонсон розповів, що бачив цю угоду і аналізував її.

"Так, ця угода – це вимагання. Але згадайте наш ленд-ліз. Нас просто обібрали, забрали наші військові бази, і ми до 2006 року розплачувалися за цю допомогу", – сказав експрем'єр.

Проте, на його думку, ця угода гарантує збереження вільної України.

"Якщо не буде вільної України, то до цього фонду нічого не буде надходити", – впевнений Джонсон.

Він сказав, що розуміє побоювання України щодо наслідків цієї угоди, але він переконаний, що її потрібно підписати.

"Адже там є і добрі речі, наприклад, про довготермінове партнерство зі Сполученими Штатами. Ви ж хочете такого партнерства саме зі Сполученими Штатами, а не з путінською Росією?" – переконує Джонсон.

Він сказав, що йому не до вподоби стиль переговорів президента США Дональда Трампа.

"Але з цього може постати велика користь. Зрештою, чим більше ви жахаєтесь, тим більше радіє Путін", – резюмував він.

Нагадаємо, у понеділок віцепрем’єрка Ольга Стефанішина повідомила, що українська та американська команди перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про українські корисні копалини.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф раніше заявив, що очікує на підписання Україною угоди про використання українських природних ресурсів вже "цього тижня".

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в неділю заявив, що до угоди про використання українських природних ресурсів з американською стороною мають бути включені чіткі гарантії безпеки від США.