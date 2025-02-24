Макрон говорил с Трампом о "миротворцах" в Украине, говорит, что есть желающие присоединиться

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время переговоров с американским визави Дональдом Трампом поднял вопрос потенциального размещения военного контингента в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции с Трампом по итогам встречи в Белом доме 24 февраля.

Макрон подчеркнул, что составляющей мира в Украине должны быть обязательные гарантии безопасности, и европейские государства в этом вопросе "должны взять на себя ответственность".

"Мы также имели возможность поговорить... с нашими британскими партнерами, чтобы обсудить развертывание миротворческих сил на украинской земле в рамках этих гарантий безопасности. Другие страны готовы присоединиться к этой инициативе", – анонсировал он.

Французский президент подчеркнул, что в вопросе размещения западных войск в Украине "солидарность и поддержка США будут играть важную роль".

Трамп ранее поддержал размещение европейских войск для слежения за потенциальным "прекращением огня" в Украине и допустил, что США могут оказать им определенную поддержку.

Он также заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы не будет выступать против европейских миротворцев в Украине.

СМИ ранее писали, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер будут убеждать Трампа оказать поддержку США миссии миротворцев в Украине.