Трамп вважає, що Путін не проти європейських "миротворців" в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що кремлівський диктатор Владімір Путін не виступатиме проти європейських миротворців в Україні в межах потенційного "припинення вогню".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Білому домі 24 лютого під час зустрічі з французьким президентом Емманюелем Макроном.

За словами Трампа, Путін погодиться на розміщення європейського контингенту в Україні, й він "питав його про це".

"Послухайте, якщо ми укладемо цю угоду, він не шукає більше війни... Я спеціально поставив йому це питання. У нього немає жодних проблем з цим", – додав президент США.

Зазначимо, офіційно Росія виступає проти розміщення в Україні західних військ.

Трамп раніше підтримав розміщення європейських військ для стеження за потенційним "припиненням вогню" в Україні та допустив, що США можуть надати їм певну підтримку.

Президент США також висловив сподівання, що повномасштабне російське вторгнення Росії в Україну може завершитись "за лічені тижні".