ЗМІ: у Франції допускають розміщення ядерних винищувачів у Німеччині для безпеки Європи

У Франції допускають розгортання у Німеччині озброєних ядерною зброєю винищувачів на тлі непевності щодо майбутньої присутності військ США у Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Telegraph.

Фрідріх Мерц, який, як очікується, стане наступним канцлером Німеччини, закликав Британію і Францію посилити європейську ядерну парасольку, оскільки він прагне незалежності Європи від Америки Дональда Трампа.

Неназваний французький посадовець заявив виданню, що розгортання винищувачів у Німеччині могло б стати посланням Владіміру Путіну в той час, як дипломати в Берліні припустили, що це чинитиме тиск і на главу уряду Британії, аби він зробив те ж саме.

"Розмістити кілька французьких ядерних винищувачів у Німеччині не повинно бути складно, і це було б сильним сигналом", – сказало джерело.

Емманюель Макрон, президент Франції, розмовляв з Мерцом у неділю ввечері перед поїздкою до Білого дому, де він повинен був представити свій план європейської безпеки та оборони України Трампу.

Сполучені Штати вже давно гарантують безпеку Європи, маючи арсенал з близько 100 ядерних ракет, багато з яких розміщені на американській військовій базі в Німеччині.

Минулої п'ятниці Мерц заявив, що Париж і Лондон повинні обговорити, "чи може їхній ядерний захист поширюватися і на нас", а в неділю попередив, що США під керівництвом Трампа зараз "байдужі до долі Європи".

Макрон наполягає на тому, щоб Європа провела дебати щодо ролі, яку французька ядерна зброя може відіграти в обороні континенту.

Дипломат у Берліні сказав, що французька пропозиція посилить тиск на британського прем'єра Кіра Стармера, щоб він зробив те ж саме і довів, що він серйозно налаштований зробити внесок у європейську безпеку.

"Якщо французи вирішать розмістити ядерні сили стримування в Німеччині, це дійсно посилить тиск на британців, щоб вони наслідували їхній приклад", – сказав дипломат. Але джерело попередило, що такий запит навряд чи буде офіційно зроблений, якщо американці не виведуть свої ядерні сили стримування з Німеччини.