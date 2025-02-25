СМИ: во Франции допускают размещение ядерных истребителей в Германии для безопасности Европы

Во Франции допускают развертывание в Германии вооруженных ядерным оружием истребителей на фоне неуверенности относительно будущего присутствия войск США в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Telegraph.

Фридрих Мерц, который, как ожидается, станет следующим канцлером Германии, призвал Британию и Францию усилить европейский ядерный зонтик, поскольку он стремится к независимости Европы от Америки Дональда Трампа.

Неназванный французский чиновник заявил изданию, что развертывание истребителей в Германии могло бы стать посланием Владимиру Путину, в то время как дипломаты в Берлине предположили, что это окажет давление и на главу правительства Великобритании, чтобы он сделал то же самое.

"Разместить несколько французских ядерных истребителей в Германии не должно быть сложно, и это было бы сильным сигналом", – сказал источник.

Эмманюэль Макрон, президент Франции, разговаривал с Мерцем в воскресенье вечером перед поездкой в Белый дом, где он должен был представить свой план европейской безопасности и обороны Украины Трампу.

Соединенные Штаты уже давно гарантируют безопасность Европы, имея арсенал из около 100 ядерных ракет, многие из которых размещены на американской военной базе в Германии.

В прошлую пятницу Мерц заявил, что Париж и Лондон должны обсудить, "может ли их ядерная защита распространяться и на нас", а в воскресенье предупредил, что США под руководством Трампа сейчас "безразличны к судьбе Европы".

Макрон настаивает на том, чтобы Европа провела дебаты о роли, которую французское ядерное оружие может сыграть в обороне континента.

Дипломат в Берлине сказал, что французское предложение усилит давление на британского премьера Кира Стармера, чтобы он сделал то же самое и доказал, что он серьезно настроен внести вклад в европейскую безопасность.

"Если французы решат разместить ядерные силы сдерживания в Германии, это действительно усилит давление на британцев, чтобы они последовали их примеру", – сказал дипломат. Но источник предупредил, что такой запрос вряд ли будет официально сделан, если американцы не выведут свои ядерные силы сдерживания из Германии.