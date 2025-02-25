Глава МЗС Туреччини бачить позитив у нинішній кризі між Європою і США

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан вважає, що криза у відносинах між Європою та США може запропонувати велику можливість для європейців.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку Фідан висловив у інтерв’ю Bloomberg Television, текст якого наводить МЗС Туреччини.

Міністр відзначив, що Європа історично розвинула велику залежність від Сполучених Штатів.

"Але вона була настільки великою, настільки всеохопною, що багато людей забули, що ця залежність існує. Це сприймалося як належне, і багато європейців почали думати, що все, що вони мають або чим живуть, є їхнім власним досягненням. Насправді те, що лежить позаду, протягом тривалого часу було великою залежністю", – заявив Фідан.

Водночас він висловив переконання, що "ця криза може також запропонувати велику можливість для наших європейських друзів".

"Зменшення залежності від Сполучених Штатів у дуже стратегічних сферах, я думаю, зробить їх, всіх нас, набагато стійкішими перед обличчям економічної та геополітичної кризи", – переконаний міністр закордонних справ Туреччини.

Нагадаємо, переможець німецьких парламентських виборів, лідер ХДС/ХСС Фрідріх Мерц пообіцяв зміцнити незалежність Європи від США і засумнівався у майбутньому існування НАТО.

А ЗМІ повідомили, що у Франції допускають розгортання у Німеччині озброєних ядерною зброєю винищувачів на тлі непевності щодо майбутньої присутності військ США у Європі.

