Глава МИД Турции видит позитив в нынешнем кризисе между Европой и США

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что кризис в отношениях между Европой и США может предложить большую возможность для европейцев.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение Фидан высказал в интервью Bloomberg Television, текст которого приводит МИД Турции.

Министр отметил, что Европа исторически развила большую зависимость от Соединенных Штатов.

"Но она была настолько большой, настолько всеобъемлющей, что многие люди забыли, что эта зависимость существует. Это воспринималось как должное, и многие европейцы начали думать, что все, что они имеют или чем живут, является их собственным достижением. На самом деле то, что лежит позади, в течение длительного времени было большой зависимостью", – заявил Фидан.

В то же время он выразил убеждение, что "этот кризис может также предложить большую возможность для наших европейских друзей".

"Уменьшение зависимости от Соединенных Штатов в очень стратегических сферах, я думаю, сделает их, всех нас, гораздо более устойчивыми перед лицом экономического и геополитического кризиса", – убежден министр иностранных дел Турции.

Напомним, победитель немецких парламентских выборов, лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц пообещал укрепить независимость Европы от США и усомнился в будущем существования НАТО.

А СМИ сообщили, что во Франции допускают развертывание в Германии вооруженных ядерным оружием истребителей на фоне неуверенности относительно будущего присутствия войск США в Европе.