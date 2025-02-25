ЄС може швидко дати Україні гроші на втричі більше зброї, ніж США дали за три роки – ексміністр

Колишній глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс впевнений, що Європейський Союз може швидко дати Україні гроші на втричі більше зброї, ніж США дали за три роки.

Таку думку він висловив в інтерв’ю "Європейській правді".

Ландсбергіс зазначив, що наразі важливо, аби Європа "перемкнула швидкість" вже зараз, бо інакше вона "опиниться у найбільшій небезпеці, яка коли-небудь була на континенті".

"Я завжди наводжу приклад заморожених російських активів – а це 190 млрд євро у європейських банках", – сказав він.

Ексглава МЗС Литви зауважив, що чимало країн досі не згодні з конфіскацією цих активів, а тому він не знає, чи це зрештою станеться, "чи прокинеться Європа".

На його думку, якщо Європа хоче вижити, вона має усі можливості це зробити.

"Ми можемо витратити ці 190 млрд на зброю для України.Це величезні гроші – а отже, це багато зброї, багато боєприпасів. Втричі більше зброї, ніж американці дали за ці три роки!" – акцентував він.

На думку ексглави литовського зовнішньополітичного відомства, американці продаватимуть свою зброю для України, тому що "це значна сума навіть для США".

"Для Путіна ця конфіскація також має значення: ми повинні продемонструвати йому, що незалежно від угоди з Трампом, ці гроші ніколи не повернуться до нього", – підсумував він.

Нагадаємо, 10 січня Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро із суми, яку Євросоюз виділив на спільний кредит "Групи семи" для України, для погашення якого використають заморожені активи РФ.

Наприкінці грудня Україна отримала від США перший транш із запланованих 20 млрд доларів американського внеску.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що інформація про те, що США надали Україні 90% усього об'єму допомоги, не відповідає дійсності.

Детальніше читайте в інтерв’ю "ЄвроПравди": "Не підписуйте жодних угод, навіть під шантажем Трампа. Будуть важкі часи". Інтерв’ю Ландсбергіса.