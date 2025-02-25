Бывший глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис уверен, что Европейский Союз может быстро дать Украине деньги на втрое больше оружия, чем США дали за три года.

Такое мнение он высказал в интервью "Европейской правде".

Ландсбергис отметил, что важно, чтобы Европа "переключила скорость" уже сейчас, иначе она "окажется в самой большой опасности, которая когда-либо была на континенте".

"Я всегда привожу пример замороженных российских активов – а это 190 млрд евро в европейских банках", – сказал он.

Экс-глава МИД Литвы отметил, что многие страны до сих пор не согласны с конфискацией этих активов, а потому он не знает, произойдет ли это в конце концов, "проснется ли Европа".

По его мнению, если Европа хочет выжить, у нее есть все возможности это сделать.

"Мы можем потратить эти 190 млрд на оружие для Украины, это огромные деньги – а значит, это много оружия, много боеприпасов. Втрое больше оружия, чем американцы дали за эти три года!" – акцентировал он.

По мнению экс-главы литовского внешнеполитического ведомства, американцы будут продавать свое оружие для Украины, потому что "это значительная сумма даже для США".

"Для Путина эта конфискация также имеет значение: мы должны продемонстрировать ему, что независимо от соглашения с Трампом, эти деньги никогда не вернутся к нему", – подытожил он.

Напомним, 10 января Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро из суммы, выделенной Евросоюзом на совместный кредит "Группы семи" для Украины, для погашения которого используют замороженные активы РФ.

В конце декабря Украина получила от США первый транш из запланированных 20 млрд долларов американского взноса.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что информация о том, что США предоставили Украине 90% всего объема помощи, не соответствует действительности.

Подробнее читайте в интервью "ЕвроПравды": "Не подписывайте никаких соглашений, даже под шантажом Трампа. Будут тяжелые времена". Интервью Ландсбергиса.