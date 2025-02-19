Зеленський розкритикував заяви команди Трампа про обсяги допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що інформація про те, що США надали Україні 90% усього об'єму допомоги, не відповідає дійсності.

Про це він сказав під час пресконференції у середу, 19 лютого, пише "Європейська правда".

Зеленський прокоментував заяви щодо того, що 90% допомоги Україні за час повномасштабної війни надали США.

"Історія про те, що 90% всієї допомоги – це Сполучені Штати... Ми з вами розуміємо, що правда трішки інша, хоча, безумовно, ми вдячні за допомогу. І тому я би хотів, щоб було більше правди у команди Трампа. Бо все це точно позитивно на Україну не впливає", – сказав він.

Український президент розповів, що, за підрахунками України, війна з точки зору озброєння коштувала $320 млрд. З цих $320 млрд – $120 млрд вклав народ України, а ще $200 млрд – Сполучені Штати Америки і Європейський Союз.

Він зазначив, що $67 млрд від США пішли на зброю і $31,5 млрд було нараховано як пряма фінансова допомога в бюджет.

"Безумовно, ми вдячні за всі ці гуманітарні програми, але це не можна нарахувати 500 млрд доларів. (Мовляв) ось це все коштувало 500 млрд доларів і поверніть нам 500 млрд мінералами або чимось там тощо. Це не серйозна розмова. Хоча ще раз говорю – ми готові до серйозного документа", – додав він.

Нагадаємо, ще до конференції із безпеки у Мюнхені американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна "у принципі погодилась" надати Сполученим Штатам доступ до видобутку цінних мінералів в обмін на військову допомогу, та що він зацікавлений у такій домовленості.

"Я сказав їм, що хочу еквівалент десь 500 млрд доларів у вигляді рідкісноземельних мінералів, і вони в принципі погодилися на це", – сказав тоді він.

Однак 15 лютого стало відомо, що адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте Зеленський відмовився підписувати документ. У Білому домі назвали це рішення "недалекоглядним".

Деталі у статті: Копалини в обмін ні на що: як Україну шантажували у Мюнхені та чому зірвалася угода з США.