У Литві зібрали понад 5 млн євро на безпілотники для України в межах акції

У Литві завершилася третя акція солідарності Radarom! для закупівлі безпілотників для України – зібрали понад 5 млн євро.

Про це написав литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, акція завершилася у день третіх роковин російського широкомасштабного вторгнення в Україну – 24 лютого.

За допомогою цієї акції вдалося зібрати 5 млн 614 тисяч євро від литовських громадян та бізнесу. Проте це ще не остаточна сума, адже вона буде скоригована після того, як будуть отримані всі корпоративні пожертви.

Зібрані кошти підуть на закупівлю безпілотників та засобів боротьби з дронами литовського та українського виробництв.

Литовські підприємства та організації також активно долучилися до кампанії, пожертвувавши майже третину від загальної суми збору.

За дві попередні акції підприємства і жителі країни пожертвували загалом 22,8 мільйона євро. На ці гроші було закуплено 17 радарів, 69 антидронів, 4 спецмашини для мобільних радарів, 1 141 комплект забезпечення безпеки для військовослужбовців.

24 лютого стало відомо, що Литва незабаром передасть Україні систему протиповітряної оборони ближнього радіуса дії RBS-70.

Цього ж дня про пакети допомоги у цей день також оголосили низка країн, серед яких, зокрема: Швеція, Іспанія, Норвегія, Канада та Данія.

А глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що в березні Україна отримає від ЄС новий платіж обсягом у 3,5 млрд євро.