В Литве собрали более 5 млн евро на беспилотники для Украины в рамках акции

В Литве завершилась третья акция солидарности Radarom! для закупки беспилотников для Украины – собрали более 5 млн евро.

Об этом написал литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, акция завершилась в день третьей годовщины российского широкомасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

С помощью этой акции удалось собрать 5 млн 614 тысяч евро от литовских граждан и бизнеса. Однако это еще не окончательная сумма, ведь она будет скорректирована после того, как будут получены все корпоративные пожертвования.

Собранные средства пойдут на закупку беспилотников и средств борьбы с дронами литовского и украинского производств.

Литовские предприятия и организации также активно присоединились к кампании, пожертвовав почти треть от общей суммы сбора.

За две предыдущие акции предприятия и жители страны пожертвовали в общей сложности 22,8 миллиона евро. На эти деньги было закуплено 17 радаров, 69 антидронов, 4 спецмашины для мобильных радаров, 1 141 комплект обеспечения безопасности для военнослужащих.

24 февраля стало известно, что Литва вскоре передаст Украине систему противовоздушной обороны ближнего радиуса действия RBS-70.

В этот же день о пакетах помощи в этот день также объявили ряд стран, среди которых, в частности: Швеция, Испания, Норвегия, Канада и Дания.

А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в марте Украина получит от ЕС новый платеж объемом в 3,5 млрд евро.