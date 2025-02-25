МЗС Британії: Європа має перейти від заморожування російських активів до арешту

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Європа повинна перейти від заморожування російських активів до їхнього арешту.

Про це він заявив у вівторок, 25 лютого, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Леммі заявив, що питання російських активів – це те питання, в якому жоден уряд не може діяти поодинці.

"Ми повинні діяти разом з європейськими союзниками", – акцентував він та зазначив, що це питання обговорювалося між G7 та іншими міжнародними союзниками.

Відтак він наголосив, що Європа повинна діяти швидко, і Леммі вважає, що "ми повинні перейти від заморожування активів до їхнього арешту".

Нагадаємо, 10 січня Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро із суми, яку Євросоюз виділив на спільний кредит "Групи семи" для України, для погашення якого використають заморожені активи РФ.

Наприкінці грудня Україна отримала від США перший транш із запланованих $20 млрд американського внеску.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що інформація про те, що США надали Україні 90% усього об'єму допомоги, не відповідає дійсності.