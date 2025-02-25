МИД Британии: Европа должна перейти от замораживания российских активов к аресту

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Европа должна перейти от замораживания российских активов к их аресту.

Об этом он заявил во вторник, 25 февраля, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Лэмми заявил, что вопрос российских активов – это тот вопрос, в котором ни одно правительство не может действовать в одиночку.

"Мы должны действовать вместе с европейскими союзниками", – акцентировал он и отметил, что этот вопрос обсуждался между G7 и другими международными союзниками.

Поэтому он отметил, что Европа должна действовать быстро, и Лэмми считает, что "мы должны перейти от замораживания активов к их аресту".

Напомним, 10 января Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро из суммы, которую Евросоюз выделил на совместный кредит "Группы семи" для Украины, для погашения которого используют замороженные активы РФ.

В конце декабря Украина получила от США первый транш из запланированных 20 млрд долларов американского взноса.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что информация о том, что США предоставили Украине 90% всего объема помощи, не соответствует действительности.