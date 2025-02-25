Зеленський поспілкувався з новим прем'єром Бельгії

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з новим прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером у вівторок, 25 лютого.

Про це український лідер повідомив у Telegram, пише "Європейська правда".

Зеленський привітав нового бельгійського прем’єра з нещодавнім призначенням.

Під час розмови вони обговорили використання заморожених російських активів і скоординували подальші контакти.

"Для нас важливо, що підтримка України з боку Бельгії залишається непохитною в ці складні часи. Вдячний за готовність продовжити допомогу", – заявив український президент.

Він зазначив, що глобальна ситуація вимагає скоординованих дій і швидкого реагування.

"Ми щиро цінуємо, що Бельгія поділяє позицію України: важливо забезпечити спільну європейську відповідь на виклики, які створює Росія", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, новий уряд Бельгії на чолі з лідером N-VA Бартом де Вевером склав присягу 3 лютого – через майже вісім місяців після того, як у країні відбулись парламентські вибори.

Де Вевер вів переговори про формування п’ятипартійної коаліції за участю центристської франкомовної партії Les Engagés, франкомовного правоцентристського "Реформістського руху" (MR), нідерландськомовної центристської Християнсько-демократичної і фламандської партії (CD&V) та Vooruit ("Вперед").

31 січня п'ять партій досягли домовленості з ключового питання, яке нарешті відкрило шлях до формування уряду. Домовленість стосувалася основних соціально-економічних заходів майбутнього уряду Бельгії.