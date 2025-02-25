Зеленский пообщался с новым премьером Бельгии

Президент Владимир Зеленский пообщался с новым премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером во вторник, 25 февраля.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram, пишет "Европейская правда".

Зеленский поздравил нового бельгийского премьера с недавним назначением.

Во время разговора они обсудили использование замороженных российских активов и скоординировали дальнейшие контакты.

"Для нас важно, что поддержка Украины со стороны Бельгии остается непоколебимой в эти сложные времена. Благодарен за готовность продолжить помощь", – заявил украинский президент.

Он отметил, что глобальная ситуация требует скоординированных действий и быстрого реагирования.

"Мы искренне ценим, что Бельгия разделяет позицию Украины: важно обеспечить общий европейский ответ на вызовы, которые создает Россия", – подытожил Зеленский.

Напомним, новое правительство Бельгии во главе с лидером N-VA Бартом де Вевером принял присягу 3 февраля – спустя почти восемь месяцев после того, как в стране состоялись парламентские выборы.

Де Вевер вел переговоры о формировании пятипартийной коалиции с участием центристской франкоязычной партии Les Engagés, франкоязычного правоцентристского "Реформистского движения" (MR), нидерландскоязычной центристской Христианско-демократической и фламандской партии (CD&V) и Vooruit ("Вперед").

31 января пять партий достигли договоренности по ключевому вопросу, который наконец открыл путь к формированию правительства. Договоренность касалась основных социально-экономических мер будущего правительства Бельгии.