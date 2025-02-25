Словацькі націоналісти вимагають, щоб Фіцо вибачився за підтримку України в ООН

Націоналістична Словацька національна партія, яка входить до коаліції, зажадала від премʼєр-міністра Роберта Фіцо вибачень за підтримку резолюції Генасамблеї ООН із засудженням російської агресії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denník N.

Словацькі націоналісти вважають, що голосування за резолюцію ООН до третьої річниці повномасштабної агресії Росії проти України відбулося без мандата компетентного представника.

"Предметом перевірки має стати отримання інформації про те, хто і коли дав згоду представнику Словацької Республіки в ООН голосувати таким чином", – заявили в партії.

Понад те, вона закликала прем'єр-міністра Роберта Фіцо "негайно перепросити за голосування в ООН від імені Словацької Республіки".

"Важливо, щоб Словацька Республіка зберігала свою позицію і чітку позицію, як це робить Угорщина на чолі з Віктором Орбаном. Якщо уряд щось декларує, то немислимо, щоб наші представники в міжнародних інституціях голосували всупереч політиці, яку відстоює уряд на чолі з Робертом Фіцо за підтримки Словацької національної партії", – додали там.

У понеділок 93 держави ООН проголосували за резолюцію, внесену Україною та європейськими країнами, із засудженням російської агресії та вимогою виведення військ Росії з території України.

Проти документа проголосували 18 держав, серед яких – США, Росія, Угорщина та Ізраїль.

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив голосування тим, що українська резолюція була "антагоністичною" і суперечила зусиллям, спрямованим на проведення перемовин про припинення війни.