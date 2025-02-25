Лідер словацьких націоналістів хоче, щоб Україна повернула Словаччині 3,5 млрд євро
Лідер націоналістичної "Словацької національної партії" Андрей Данко хотів би, щоб Україна повернула 3,5 млрд євро наданої попередніми урядами Словаччини допомоги.
Про це він заявив у відеозверненні на сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".
Данко відреагував на інформацію про те, що Сполучені Штати близькі до укладення угоди з Україною, яка закріпить за ними частку українських мінеральних багатств і, за словами Трампа, поверне США гроші, вкладені в Україну, яка вже три роки протистоїть російській агресії.
"Як Зеленський поверне три з половиною мільярди євро, які ми туди відправили? Для нас 3,5 мільярда євро – це величезні гроші", – сказав Данко у відео.
"Якщо німці разом з французами і американцями вимагатимуть повернути свої гроші, Словаччина не може мовчати", – додав голова "Словацької національної партії", яка входить до коаліції.
Данко стверджує, що через три роки після вторгнення Росії в Україну люди починають прозрівати. "Росіяни залишаться там, де вони є. Україна використовувала цей конфлікт, щоб отримати фінансову допомогу, яку вони часто розкрадали", – сказав він.
Данко жодного разу не згадав у відео, що Росія вторглася в Україну три роки тому, називаючи війну "подіями в Україні".
Голова націоналістів вважає, що бойові дії скоро закінчаться. "Побачимо, чи зрадить Зеленський Європу і віддасть копалини Трампу, тому що тоді він буде брехати Європейському Союзу", – сказав Данко.
Раніше депутатка Європарламенту від польської антиукраїнської партії "Конфедерація" Анна Брилка заявила, що допомога Україні "коштує грошей", і що Польща повинна була отримати від України "гарантію повернення" наданої їй допомоги.
Президент США Дональд Трамп чинить тиск на Зеленського, щоб той прийняв угоду. У суботу він заявив, що дві країни "дуже близькі" до досягнення домовленості.
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