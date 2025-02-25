Словацкие националисты требуют, чтобы Фицо извинился за поддержку Украины в ООН

Националистическая Словацкая национальная партия, которая входит в коалицию, потребовала от премьер-министра Роберта Фицо извинений за поддержку резолюции Генассамблеи ООН с осуждением российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denník N.

Словацкие националисты считают, что голосование за резолюцию ООН к третьей годовщине полномасштабной агрессии России против Украины произошло без мандата компетентного представителя.

"Предметом проверки должно стать получение информации о том, кто и когда дал согласие представителю Словацкой Республики в ООН голосовать таким образом", – заявили в партии.

Более того, она призвала премьер-министра Роберта Фицо "немедленно извиниться за голосование в ООН от имени Словацкой Республики".

"Важно, чтобы Словацкая Республика сохраняла свою позицию и четкую позицию, как это делает Венгрия во главе с Виктором Орбаном. Если правительство что-то декларирует, то немыслимо, чтобы наши представители в международных институтах голосовали вопреки политике, которую отстаивает правительство во главе с Робертом Фицо при поддержке Словацкой национальной партии", – добавили там.

В понедельник 93 государства ООН проголосовали за резолюцию, внесенную Украиной и европейскими странами, с осуждением российской агрессии и требованием вывода войск России с территории Украины.

Против документа проголосовали 18 государств, среди которых – США, Россия, Венгрия и Израиль.

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил голосование тем, что украинская резолюция была "антагонистической" и противоречила усилиям, направленным на проведение переговоров о прекращении войны.