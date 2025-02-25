МЗС Словаччини захищає підтримку України в ООН, яка обурила націоналістів

Міністерство закордонних справ Словаччини після критики з боку націоналістів заявило, що голосування за резолюцію із засудженням російської агресії в ООН відображає позицію уряду.

Такий коментар відомство надало інформагентству TASR, передає "Європейська правда".

У словацькому МЗС нагадали, що 93 країни ООН схвалили резолюцію, яка є "можливою компромісною пропозицією", щоб підкреслити повагу до міжнародного права, непорушності кордонів і територіальної цілісності.

Там додали, що ці положення є основоположними для Словаччини.

"Наша позиція є абсолютно принциповою, як і у випадку невизнання Косова Словацькою Республікою, оскільки ми вважаємо це порушенням міжнародного права і порушенням територіальної цілісності Сербії", – зазначили в МЗС.

У понеділок 93 держави ООН проголосували за резолюцію, внесену Україною та європейськими країнами, із засудженням російської агресії та вимогою виведення військ Росії з території України.

Проти документа проголосували 18 держав, серед яких – США, Росія, Угорщина та Ізраїль.

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив голосування тим, що українська резолюція була "антагоністичною" і суперечила зусиллям, спрямованим на проведення перемовин про припинення війни.

Націоналістична Словацька національна партія, яка входить до коаліції, зажадала від премʼєр-міністра Роберта Фіцо вибачень за підтримку резолюції, бо вона нібито суперечить політиці Словаччини.