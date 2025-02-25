МИД Словакии защищает поддержку Украины в ООН, которая возмутила националистов

Министерство иностранных дел Словакии после критики со стороны националистов заявило, что голосование за резолюцию с осуждением российской агрессии в ООН отражает позицию правительства.

Такой комментарий ведомство предоставило информагентству TASR, передает "Европейская правда".

В словацком МИД напомнили, что 93 страны ООН одобрили резолюцию, которая является "возможным компромиссным предложением", чтобы подчеркнуть уважение к международному праву, нерушимости границ и территориальной целостности.

Там добавили, что эти положения являются основополагающими для Словакии.

"Наша позиция является абсолютно принципиальной, как и в случае непризнания Косово Словацкой Республикой, поскольку мы считаем это нарушением международного права и нарушением территориальной целостности Сербии", – отметили в МИД.

В понедельник 93 государства ООН проголосовали за резолюцию, внесенную Украиной и европейскими странами, с осуждением российской агрессии и требованием вывода войск России с территории Украины.

Против документа проголосовали 18 государств, среди которых – США, Россия, Венгрия и Израиль.

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил голосование тем, что украинская резолюция была "антагонистической" и противоречила усилиям, направленным на проведение переговоров о прекращении войны.

Националистическая Словацкая национальная партия, которая входит в коалицию, потребовала от премьер-министра Роберта Фицо извинений за поддержку резолюции, потому что она якобы противоречит политике Словакии.