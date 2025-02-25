Кандидат у президенти Румунії від влади проти відправлення військ в Україну

Висунутий партіями урядової коаліції Румунії кандидат у президенти Крін Антонеску заявив, що виступає проти відправлення румунських військ в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Facebook.

За словами Антонеску, якщо він стане президентом, Румунія не надсилатиме солдатів або миротворчий контингент в Україну.

"Румунія не повинна відправляти війська в Україну. Ні солдатів, ні миротворців. Я сказав це три роки тому, я не змінив своєї думки ні на міліметр. Якщо я буду президентом Румунії, ми не відправимо війська в Україну", – написав він.

Політик наголосив, що Румунія продовжить підтримувати Україну логістично і політично, але без військового втручання у конфлікт.

"Щоб підтримувати мир, ви повинні мати мир. Не поспішаймо, не кидаймося стрімголов, говорячи про післявоєнні зобов'язання, коли навіть нема проєкту угоди про припинення вогню. Мудрість і спокій. Це єдиний шлях виходу з цієї кризи", – додав Антонеску.

Заяви кандидата в президенти Румунії пролунали на тлі міжнародних переговорів про підтримку України.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер цього тижня має представити президенту США Дональду Трампу план розгортання в Україні до 30 тисяч європейських військовослужбовців.

Опитування, проведене соціологічною компанією Avangarde, показало, що в першому турі виборів, що відбудеться 4 травня, Крін Антонеску отримав би 25% голосів.

Натомість незалежний ультраправий кандидат Келін Джорджеску набрав би 38% голосів.

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