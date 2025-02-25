Кандидат в президенты Румынии от власти против отправки войск в Украину

Выдвинутый партиями правительственной коалиции Румынии кандидат в президенты Крин Антонеску заявил, что выступает против отправки румынских войск в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Facebook.

По словам Антонеску, если он станет президентом, Румыния не будет отправлять солдат или миротворческий контингент в Украину.

"Румыния не должна отправлять войска в Украину. Ни солдат, ни миротворцев. Я сказал это три года назад, я не изменил своего мнения ни на миллиметр. Если я буду президентом Румынии, мы не отправим войска в Украину", – написал он.

Политик подчеркнул, что Румыния продолжит поддерживать Украину логистически и политически, но без военного вмешательства в конфликт.

"Чтобы поддерживать мир, вы должны иметь мир. Не спешите, не бросайтесь сломя голову, говоря о послевоенных обязательствах, когда даже нет проекта соглашения о прекращении огня. Мудрость и спокойствие. Это единственный путь выхода из этого кризиса", – добавил Антонеску.

Заявления кандидата в президенты Румынии прозвучали на фоне международных переговоров о поддержке Украины.

Премьер-министр Британии Кир Стармер на этой неделе должен представить президенту США Дональду Трампу план развертывания в Украине до 30 тысяч европейских военнослужащих.

Опрос, проведенный социологической компанией Avangarde, показал, что в первом туре выборов, который состоится 4 мая, Крин Антонеску получил бы 25% голосов.

Независимый ультраправый кандидат Келин Джорджеску набрал бы 38% голосов.

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