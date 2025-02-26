Шмыгаль рассказал о следующих шагах по запланированному соглашению с США о минералах Украины

Предварительное соглашение о недрах Украины с США будет подписано во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, после чего начнется работа над детальным документом о создании инвестиционного фонда.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона 26 февраля.

Премьер сообщил, что в среду 26 февраля украинское правительство уполномочит министров на подписание предварительного соглашения.

"Соответственно, в делегации во время визита (Зеленского в США. – Ред.) будут присутствовать представители правительства Украины, которые имеют полномочия подписать это предварительное соглашение", – отметил Шмыгаль.

После того как президенты Украины и США договорятся о гарантиях безопасности и о том, как предварительное соглашение привязано к гарантиям безопасности США для Украины, в присутствии президентов представитель правительства Украины подпишет предварительное соглашение.

"То есть это соглашение носит предварительный характер перед тем, как мы начнем очень конкретно, уже с привлечением международных юристов глубоко прорабатывать соглашение собственно о создании фонда... Далее начнется работа, во-первых, над имплементацией тех или иных подходов по гарантиям безопасности, о которых будет договоренность, и во-вторых – над разработкой конкретного соглашения о создании совместного украинско-американского инвестиционного фонда для восстановления Украины", – пояснил Шмыгаль.

Также он отметил, что соглашение уже имеет прямую связь с гарантиями безопасности, и рассказал, как будет функционировать совместный с США инвестиционный Фонд восстановления Украины.

По словам премьера, соглашение о недрах с США учитывает договоренности, достигнутые ранее с Европейским Союзом в этой сфере.

Читайте полный текст "Соглашения об ископаемых" между Украиной и США.