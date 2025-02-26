У Румунії розкрили звинувачення проти одіозного екскандидата в президенти Джорджеску

Генеральна прокуратура Румунії відкрила кримінальне провадження проти антизахідного політика Келіна Джорджеску, якого в середу, 26 лютого, затримали для допиту.

Відповідне повідомлення румунської прокуратури є в розпорядженні "Європейської правди".

Прокурор Генпрокуратури Румунії, як зазначається, в середу звернувся до Вищого касаційного суду, який виніс постанову про порушення кримінальної справи.

Джорджеску, серед іншого, інкримінують "підбурювання до дій, спрямованих проти конституційного ладу", повідомлення неправдивих відомостей і завідомо неправдиві свідчення.

Обвинувачення також згадує "ініціювання або створення організації фашистського, расистського або ксенофобського характеру", "публічне просування культу осіб, винних у вчиненні злочинів геноциду проти людства та воєнних злочинів", та "ініціювання або створення антисемітської організації".

Джорджеску – антизахідний кандидат, який несподівано переміг у першому турі виборів через, як вважають, кампанію іноземного втручання через TikTok.

У середу його арештували для допиту у кримінальній справі, повʼязаній з фінансуванням його виборчої кампанії.

Правоохоронці також обшукали помешкання Джорджеску та його близьких соратників, зокрема лідера найманців Гораціу Потра та охоронця Джорджеску. Під час обшуків прокурори виявили зброю, боєприпаси та значні суми грошей. Вдома у Потра в сейфі, захованому в підлозі, слідчі знайшли 900 тисяч євро.

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