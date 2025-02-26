Джорджеску остаточно програв позов, у якому вимагав поновлення скасованих виборів

Ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску остаточно програв у суді за позовом, яким вимагав поновити процедуру виборів і організувати другий тур.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Вищий суд касації та правосуддя остаточно відхилив апеляцію Джорджеску, якими він вимагав "призупинити" дію документів, розсекречених Вищою радою національної оборони, на підставі яких КС ухвалив безпрецедентне рішення про скасування результатів першого туру.

Судова тяганина за цим позовом тривала з грудня, його подала Асоціація за захист публічних свобод. Апеляційний суд Бухареста, куди спершу подали позов, відхилив його як неприйнятний.

Це вже другий програний Джорджеску суд у Румунії щодо скасованих виборів.

У січні Європейський суд з прав людини відхилив вимогу Джорджеску про призупинення дії рішення КС Румунії про скасування результатів першого туру і перезапуск всього виборчого процесу.

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