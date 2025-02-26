В Румынии раскрыли обвинения против одиозного экс-кандидата в президенты Джорджеску

Генеральная прокуратура Румынии открыла уголовное производство против антизападного политика Келина Джорджеску, которого в среду, 26 февраля, задержали для допроса.

Соответствующее сообщение румынской прокуратуры есть в распоряжении "Европейской правды".

Прокурор Генпрокуратуры Румынии, как отмечается, в среду обратился в Высший кассационный суд, который вынес постановление о возбуждении уголовного дела.

Джорджеску, среди прочего, инкриминируют "подстрекательство к действиям, направленным против конституционного строя", сообщение ложных сведений и заведомо ложные показания.

Обвинение также упоминает "инициирование или создание организации фашистского, расистского или ксенофобского характера", "публичное продвижение культа лиц, виновных в совершении преступлений геноцида против человечества и военных преступлений", и "инициирование или создание антисемитской организации".

Джорджеску – антизападный кандидат, который неожиданно победил в первом туре выборов из-за, как считают, кампании иностранного вмешательства через TikTok.

В среду его арестовали для допроса по уголовному делу, связанному с финансированием его избирательной кампании.

Правоохранители также обыскали квартиру Джорджеску и его близких соратников, в частности лидера наемников Горациу Потра и охранника Джорджеску. Во время обысков прокуроры обнаружили оружие, боеприпасы и значительные суммы денег. Дома у Потра в сейфе, спрятанном в полу, следователи нашли 900 тысяч евро.

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