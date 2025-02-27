Батьківщина останнього фашистського уряду Італії позбавила Муссоліні почесного громадянства

Невелике містечко на італійському озері Гарда, яке було домівкою для останнього фашистського уряду Італії, пізно ввечері в середу проголосувало за скасування почесного громадянства Беніто Муссоліні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Муссоліні був лідером Італії з 1922 по 1943 рік, але він також очолював союзницьку нацистську адміністрацію на півночі країни в 1943-1945 роках, штаб-квартира якої знаходилася в Сало.

Місто, разом з великою кількістю інших італійських муніципалітетів, надало Муссоліні почесне громадянство в перші роки його правління.

Місцева рада Сало, яку очолює ліва адміністрація, проголосувала 12 голосами проти трьох за скасування символічного звання, після двох інших невдалих спроб за останні роки.

"Ніхто не хоче скасовувати історичний факт... але ми хочемо додати нову сторінку з сильним символічним значенням" і показати, що Муссоліні немає місця в сучасній Італії, заявив мер Франческо Каньїні.

Радник від правої опозиції Ермінія Бонфанті у відповідь заявила, що ініціатива проти диктатора, який помер 80 років тому, є "марною і безглуздою боротьбою з привидом".

Офіційних даних про те, скільки італійських міст досі вважають Муссоліні своїм почесним громадянином, немає, але їх щонайменше кілька сотень.

Серед них і такий лівий бастіон, як Болонья. З іншого боку, громадянство Муссоліні було скасовано у Флоренції у 2009 році, у Турині у 2014 році і в Пізі у 2017 році.

Спадщина фашизму залишається суперечливою темою в Італії, де маргінальні ультраправі групи, часто змішані з футбольними хуліганами, продовжують прославляти давно померлий режим.

Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні в молодості симпатизувала Муссоліні, але вона прагне зробити свою партію "Брати Італії" більш мейнстримною і вважає себе націонал-консерватором.

Італійська політикиня Рашель Муссоліні, яка є онукою італійського диктатора Беніто Муссоліні, вирішила вийти з партії Мелоні "Брати Італії" через її надто радикальні погляди.

За даними італійських ЗМІ, Рашель Муссоліні незгодна з політикою "Братів Італії" стосовно прав людини, зокрема обмеження прав ЛГБТ-пар, а також традицію римських салютів, що підтримується молодіжним крилом політсили.