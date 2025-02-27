Родина последнего фашистского правительства Италии лишила Муссолини почетного гражданства

Небольшой городок на итальянском озере Гарда, который был резиденцией последнего фашистского правительства Италии, поздно вечером в среду проголосовал за отмену почетного гражданства Бенито Муссолини.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Муссолини был лидером Италии с 1922 по 1943 год, но он также возглавлял союзническую нацистскую администрацию на севере страны в 1943-1945 годах, штаб-квартира которой находилась в Сало.

Город, вместе с большим количеством других итальянских муниципалитетов, предоставил Муссолини почетное гражданство в первые годы его правления.

Местный совет Сало, который возглавляет левая администрация, проголосовал 12 голосами против трех за отмену символического звания, после двух других неудачных попыток за последние годы.

"Никто не хочет отменять исторический факт... но мы хотим добавить новую страницу с сильным символическим значением" и показать, что Муссолини нет места в современной Италии, заявил мэр Франческо Каньини.

Советник от правой оппозиции Эрминия Бонфанти в ответ заявила, что инициатива против диктатора, который умер 80 лет назад, является "бесполезной и бессмысленной борьбой с призраком".

Официальных данных о том, сколько итальянских городов до сих пор считают Муссолини своим почетным гражданином, нет, но их по меньшей мере несколько сотен.

Среди них и такой левый бастион, как Болонья. С другой стороны, гражданство Муссолини было отменено во Флоренции в 2009 году, в Турине в 2014 году и в Пизе в 2017 году.

Наследие фашизма остается противоречивой темой в Италии, где маргинальные ультраправые группы, часто смешанные с футбольными хулиганами, продолжают прославлять давно умерший режим.

Премьер-министр Джорджа Мелони в молодости симпатизировала Муссолини, но она стремится сделать свою партию "Братья Италии" более мейнстримной и считает себя национал-консерватором.

Итальянский политик Рашель Муссолини, которая является внучкой итальянского диктатора Бенито Муссолини, решила выйти из партии Мелони "Братья Италии" из-за ее слишком радикальных взглядов.

По данным итальянских СМИ, Рашель Муссолини не согласна с политикой "Братьев Италии" в отношении прав человека, в частности ограничения прав ЛГБТ-пар, а также традицию римских салютов, поддерживаемую молодежным крылом политсилы.