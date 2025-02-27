Експрем'єру Польщі Моравецькому висунули звинувачення у перевищенні повноважень

Колишньому прем’єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому у четвер оголосили звинувачення у перевищенні повноважень і невиконанні службових обов'язків під час організації виборів поштою у 2020 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У четвер Моравецький прибув до Окружної прокуратури у Варшаві, де йому оголосили звинувачення.

Навесні 2020 року Моравецький як прем’єр розпорядився почати підготовку до проведення виборів президента повністю поштовим голосуванням у зв’язку з пандемією коронавірусу. Зрештою Національна виборча комісія Польщі оголосила, що вибори, заплановані на 10 травня 2020 року, не можуть відбутись.

Рішення експрем’єра, як стверджують, призвели до збитків на 70 мільйонів злотих. Сам Моравецький стверджує, що не винний, і що діяв на користь Польщі.

Як повідомив речник Варшавської воєводської прокуратури Пьотр Скиба, Моравецький заслухав звинувачення у перевищенні повноважень і невиконанні службових обов'язків під час організації виборів 2020 року.

"Підозрюваний був у присутності двох адвокатів… Він не визнав себе винним у скоєнні інкримінованого йому діяння. Заявив клопотання про ознайомлення з доказами у цій справі і висловив готовність відповісти на пред'явлені обвинувачення після отримання обґрунтування цих обвинувачень і після ознайомлення з матеріалами цього провадження", – повідомив журналістам Скиба.

Виходячи з будівлі прокуратури, Моравецький сказав, що дасть свідчення, коли ознайомиться з матеріалами справи.

У січні Моравецький відмовився від депутатського імунітету.

Раніше згоди Сейму Польщі на притягнення Моравецького до кримінальної відповідальності вимагала прокуратура.