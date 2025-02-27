Экс-премьеру Польши Моравецкому предъявили обвинение в превышении полномочий

Бывшему премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому в четверг предъявили обвинения в превышении полномочий и невыполнении служебных обязанностей при организации выборов по почте в 2020 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В четверг Моравецкий прибыл в Окружную прокуратуру в Варшаве, где ему объявили обвинения.

Весной 2020 года Моравецкий как премьер распорядился начать подготовку к проведению выборов президента полностью почтовым голосованием в связи с пандемией коронавируса. В конце концов Национальная избирательная комиссия Польши объявила, что выборы, запланированные на 10 мая 2020 года, не могут состояться.

Решение экс-премьера, как утверждают, привели к убыткам на 70 млн злотых. Сам Моравецкий утверждает, что не виноват, и что действовал в пользу Польши.

Как сообщил представитель Варшавской воеводской прокуратуры Петр Скиба, Моравецкий заслушал обвинения в превышении полномочий и невыполнении служебных обязанностей при организации выборов 2020 года.

"Подозреваемый был в присутствии двух адвокатов... Он не признал себя виновным в совершении инкриминируемого ему деяния. Заявил ходатайство об ознакомлении с доказательствами по этому делу и выразил готовность ответить на предъявленные обвинения после получения обоснования этих обвинений и после ознакомления с материалами этого производства", – сообщил журналистам Скиба.

Выходя из здания прокуратуры, Моравецкий сказал, что даст показания, когда ознакомится с материалами дела.

В январе Моравецкий отказался от депутатского иммунитета.

Ранее согласия Сейма Польши на привлечение Моравецкого к уголовной ответственности требовала прокуратура.