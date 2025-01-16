Прокуратура Польщі попросила Сейм зняти імунітет з експрем'єра Моравецького

Національна прокуратура Польщі зробила подання до Сейму з проханням зняти імунітет з експрем'єра Матеуша Моравецького для переслідування у справі щодо голосування поштою у 2020 році.

Про це повідомляє "Європейська правда", яка ознайомилася з поданням прокуратури.

У прокуратурі повідомили, що 16 січня генеральний прокурор Адам Боднар направив спікеру Сейму Шимону Головні подання про надання Сеймом згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Матеуша Моравецького.

"Притягнення депутата Сейму Республіки Польща до кримінальної відповідальності можливе за попередньої згоди Сейму Республіки Польща", – зазначено у поданні.

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За даними прокуратури, оцінка доказів "дає підстави вважати обґрунтованою підозру, що депутат Матеуш Моравецький вчинив злочин, який полягає у перевищенні повноважень державної посадової особи...і невиконанні покладених на нього обов'язків, чим він діяв на шкоду суспільним інтересам і призвів до безглуздого, неефективного і невиправданого витрачання державних коштів на загальну суму не менше 56 450 406,16 злотих".

Нагадаємо, президентські вибори у Польщі 2020 року, які спершу планували на 10 квітня, припали на розпал епідемії коронавірусу та найсуворіших обмежень.

У тих обставинах прем’єр вирішив доручити готувати поштове голосування, але врешті воно не відбулося. 7 травня Національна виборча комісія оголосила, що голосування 10 травня не може відбутися.

Вибори провели переважно у традиційний спосіб 28 червня і 12 липня.

У 2021 році Польська пошта попросила компенсацію від Національної виборчої комісії у розмірі понад 70 млн злотих у зв’язку з витратами на вибори, проте отримала не повну суму, оскільки виборчком не знайшов юридичних підстав для виплати повної суми. Судова тяганина з цього приводу триває.

У травні 2024 року Моравецького викликали з цього приводу на засідання слідчої комісії Сейму щодо виборів поштою, де він наполягав, що його рішення проводити поштове голосування у тих обставинах було найбезпечнішим.

Віцеголова комісії після того заявив, що у Сеймі готують подання до прокуратури про можливе скоєння злочину експрем’єром Матеушем Моравецьким.

Нагадаємо, у Сеймі нового скликання створили три слідчі комісії: щодо поштового голосування на президентських виборах 2020 року під час пандемії, щодо випадків стеження за опозиційними політиками з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus за правління попередньої влади, та щодо "візового скандалу".