ЗМІ: експремʼєр Польщі, проти якого ведуть розслідування, відмовився від імунітету
Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, стосовно якого ведуть розслідування на батьківщині у справі про організацію голосування на виборах поштою у 2020 році, відмовився від депутатського імунітету.
Як повідомляє "Європейська правда", про це дізнався RMF FM.
Згоди Сейму Польщі на притягнення Моравецького до кримінальної відповідальності вимагала прокуратура.
Вона стверджує, що у 2020 році тодішній премʼєр перевищив свої повноваження, вживши заходів для підготовки та проведення президентських виборів виключно поштою через пандемію коронавірусу.
Але зрештою Національна виборча комісія Польщі оголосила, що вибори, заплановані на 10 травня 2020 року, не можуть відбутись. Поляки обирали президента у традиційний спосіб 28 червня і 12 липня.
За інформацією RMF FM, колишній прем'єр-міністр Польщі самостійно відмовився від імунітету та відправив відповідного документа спікеру Сейму Шимоні Головні ввечері в четвер, 23 січня.
У п'ятницю його розгляне комісія Сейму з питань регламенту, парламентських справ та імунітету.
У травні 2024 року Моравецького викликали з цього приводу на засідання слідчої комісії Сейму щодо виборів поштою, де він наполягав, що його рішення проводити поштове голосування у тих обставинах було найбезпечнішим.
Віцеголова комісії після того заявив, що у Сеймі готують подання до прокуратури про можливе скоєння злочину експрем’єром Матеушем Моравецьким.