ЗМІ: експремʼєр Польщі, проти якого ведуть розслідування, відмовився від імунітету

Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, стосовно якого ведуть розслідування на батьківщині у справі про організацію голосування на виборах поштою у 2020 році, відмовився від депутатського імунітету.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізнався RMF FM.

Згоди Сейму Польщі на притягнення Моравецького до кримінальної відповідальності вимагала прокуратура.

Вона стверджує, що у 2020 році тодішній премʼєр перевищив свої повноваження, вживши заходів для підготовки та проведення президентських виборів виключно поштою через пандемію коронавірусу.

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Але зрештою Національна виборча комісія Польщі оголосила, що вибори, заплановані на 10 травня 2020 року, не можуть відбутись. Поляки обирали президента у традиційний спосіб 28 червня і 12 липня.

За інформацією RMF FM, колишній прем'єр-міністр Польщі самостійно відмовився від імунітету та відправив відповідного документа спікеру Сейму Шимоні Головні ввечері в четвер, 23 січня.

У п'ятницю його розгляне комісія Сейму з питань регламенту, парламентських справ та імунітету.

У травні 2024 року Моравецького викликали з цього приводу на засідання слідчої комісії Сейму щодо виборів поштою, де він наполягав, що його рішення проводити поштове голосування у тих обставинах було найбезпечнішим.

Віцеголова комісії після того заявив, що у Сеймі готують подання до прокуратури про можливе скоєння злочину експрем’єром Матеушем Моравецьким.