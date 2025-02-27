МИД рассказал об ожиданиях от нового посла в Венгрии

Министерство иностранных дел ожидает, что новый посол Украины в Венгрии Федор Шандор, который недавно начал работу, позволит улучшить двусторонний диалог.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на брифинге в четверг, 27 февраля, сказал представитель МИД Георгий Тихий.

По словам Тихого, внешнеполитическое ведомство возлагает "большие надежды" на работу посла Шандора в Венгрии.

"Рады, что наконец он начал работу, вручил верительные грамоты. Убеждены, что его жизненная позиция, принципиальная позиция как человека позволит эти отношения развить", – добавил он.

Представитель МИД подчеркнул, что несмотря на заявления отдельных венгерских политиков отношения Киева и Будапешта развиваются, приведя в пример открытие двуязычной украинско-венгерской школы в Будапеште и развитие пограничной инфраструктуры.

"Надо вести диалог с венгерской стороной, и мы этот диалог будем вести. Конечно, имея там посла и полноценно функционирующее посольство, это делать будет легче и эффективнее, чем когда там не было посла", – считает Тихий.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Федора Шандора новым послом в Венгрии 21 декабря 2024 года.

Имя Федора Шандора стало известным благодаря тому, что он пошел добровольцем в украинскую армию после полномасштабного нападения России на Украину в феврале прошлого года и читал студентам лекции прямо из окопов в перерывах между боями.

Украина не имела посла в Венгрии еще с июля 2022 года, когда Зеленский уволил предыдущего посла – Любовь Непоп.